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    Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК

    3 Февраля 2022, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    Напомним, указом Президента страны от 19 января 2022 года №779 создано командование Сил специальных операций, которое вошло в структуру Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействию незаконным вооруженным формированиям.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Армия Назначения Силовые структуры Минобороны РК Вооруженные силы
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