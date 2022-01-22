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    Болат Жамишев: Бизнесменам небезразлично, как тратятся перечисляемые ими деньги

    22 Января 2022, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления общественного фонда «Қазақстан Халқына» Болат Жамишев заявил, что бизнесменам небезразлично, как тратятся перечисляемые ими средства на благотворительность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня многие бизнесмены занимаются благотворительной деятельностью, и с созданием нового фонда, полагаю, все реализуемые проекты будут ими продолжать финансироваться. Участие в деятельности еще одного фонда налагает на этот фонд большую ответственность. Бизнесменам небезразлично, как тратятся перечисляемые ими средства на благотворительность. Только ответственная, эффективная работа фонда позволит ожидать регулярности поступления средств», - сказал во время брифинга в СЦК Болат Жамишев.

    Также он проинформировал, что планируется в скором времени создать совет спонсоров фонда.

    «Мы предполагаем создать совет из числа спонсоров. Совместно с этим советом разработаем стратегию работы с донорами фонда», - отметил Болат Жамишев.

    Ранее председатель правления пояснил, что перечисления в фонд будут осуществляться в рамках налоговых льгот.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Бизнес Благотворительность Фонд «Қазақстан халқына»
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