Болат Жамишев: Бизнесменам небезразлично, как тратятся перечисляемые ими деньги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления общественного фонда «Қазақстан Халқына» Болат Жамишев заявил, что бизнесменам небезразлично, как тратятся перечисляемые ими средства на благотворительность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня многие бизнесмены занимаются благотворительной деятельностью, и с созданием нового фонда, полагаю, все реализуемые проекты будут ими продолжать финансироваться. Участие в деятельности еще одного фонда налагает на этот фонд большую ответственность. Бизнесменам небезразлично, как тратятся перечисляемые ими средства на благотворительность. Только ответственная, эффективная работа фонда позволит ожидать регулярности поступления средств», - сказал во время брифинга в СЦК Болат Жамишев.

Также он проинформировал, что планируется в скором времени создать совет спонсоров фонда.

«Мы предполагаем создать совет из числа спонсоров. Совместно с этим советом разработаем стратегию работы с донорами фонда», - отметил Болат Жамишев.

Ранее председатель правления пояснил, что перечисления в фонд будут осуществляться в рамках налоговых льгот.