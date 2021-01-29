Болат Тлепов рассказал о зарегистрированных в стране НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране зарегистрированы более 22 тысяч неправительственных организаций. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участие представителей гражданского общества в улучшении общего социально-экономического положения населения является одним из приоритетных направлений деятельности государства. Президент особо отметил это в своем Послании. В настоящее время в стране зарегистрировано более 22 тысяч неправительственных организаций. Из них 16 тысяч фактически, более 5 тысяч входят в число активных организаций. Всем им доступны социальные заказы, гранты и финансовые вознаграждения, которые государство выделяет ежегодно», - сказал Болат Тлепов на расширенном заседании коллегии Министерства информации и общественного развития.

По его словам, в прошлом году с участием общественных организаций по стране реализовано более 1 250 социальных проектов. 100 организаций получили возможность дальнейшего развития, 38 общественных организаций получили финансовую премию.

«2020 год был насыщенным для гражданского общества страны. Важно отметить, что главным стратегическим документом в этой сфере стала Концепция развития гражданского общества на 2020-2030 годы, включающая новый вектор развития неправительственного сектора в стране. В этой связи постановлением правительства утвержден план мероприятий по реализации данной концепции»,- отметил вице-министр.

Он также сообщил, что планом было охвачено 33 мероприятия по 5 основным направлениям, реализуемым на первом этапе. В частности, учтены такие шаги, как правовое совершенствование развития гражданского общества, развитие и поддержка гражданской активности, а также широкое вовлечение населения в государственное управление.



