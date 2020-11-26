Болат Тлепов назвал главные особенности Гражданского форума 2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов назвал особенности ІХ Гражданского форума, который проходит в этом году в онлайн формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ІХ Гражданский форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития #Birgemiz» впервые проходит в онлайн формате. Его цель – открытый диалог, консолидация усилий НПО и государственных органов для укрепления национального единства общества, развития гражданской инициативы. ІХ Гражданский форум проходит в преддверии 30-летия независимости нашей страны. Поэтому каждый вопрос, который здесь поднимается, является отдельным, актуальным. Ведь повышение потенциала страны, решение повседневных проблем, волнующих население, – это позиция государства, которая постоянно находится в центре внимания. Об этом постоянно говорит и Президент страны», - сказал Болат Тлепов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, идейное содержание ІХ Гражданского форума опирается на концепцию Президента «слышащее государство».

«В чем особенность нынешнего форума, который продолжается уже четвертый день? Во-первых, общедоступность участия в форуме. Программа форума продлится с семи утра до двенадцати ночи. На страницах форума в Youtube и социальных сетях организованы прямые показы. Если на предыдущих форумах было выбрано несколько делегатов со всех регионов республики, в которых приняло участие всего 700-800 человек, то в этом году нет ограничений на количество участников в онлайн-формате. Граждане из любого региона смогли подключиться онлайн и принять участие в дискуссии по проблемным вопросам, волнующим общественность», - отметил вице-министр.

Он сообщил, что мероприятия форума посмотрели в интернете уже около десяти тысяч человек.

«Количество активных граждан, принявших участие в видеоконференции, превысило тысячу человек. Во-вторых, широкое участие на диалоговых площадках принимают региональные НПО. Бытует мнение, что профессиональные НПО существуют только в крупных городах. Его полностью опровергла работа форума этого года. Ведь в наших мероприятиях принимают участие руководители общественных объединений, которые работают в отдаленных районах, а не только в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областных центрах», - заключил Б. Тлепов.



