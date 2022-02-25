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    Болат Тлепов назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента РК

    25 Февраля 2022, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Болат Тлепов назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Тлепов Болат Анапияевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

    Болат Тлепов родился в 1978 году в г. Кентау.

    Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «политолог, преподаватель политологии».

    В 2001-2005 гг. работал экспертом общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научным сотрудником Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старшим научным сотрудником Центра политических технологий.

    В 2005-2006 гг. — исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима г. Алматы.

    В 2008 г. был заместителем директора Департамента внутренней политики, заместителем начальника Управления внутренней политики г. Алматы.

    С 2008 по 2013 гг. — заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики г. Астаны.

    В 2013-2014 гг. — руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны».

    В 2014-2015 гг. — заместитель начальника Административного департамента Министерства обороны РК.

    В 2015-2016 гг. — советник заместителя Премьер-Министра РК.

    В 2017-2019 гг. — советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

    С ноября 2019 года работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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