Болат Тлепов назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Болат Тлепов назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Распоряжением Главы государства Тлепов Болат Анапияевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
Болат Тлепов родился в 1978 году в г. Кентау.
Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «политолог, преподаватель политологии».
В 2001-2005 гг. работал экспертом общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научным сотрудником Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старшим научным сотрудником Центра политических технологий.
В 2005-2006 гг. — исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима г. Алматы.
В 2008 г. был заместителем директора Департамента внутренней политики, заместителем начальника Управления внутренней политики г. Алматы.
С 2008 по 2013 гг. — заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики г. Астаны.
В 2013-2014 гг. — руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны».
В 2014-2015 гг. — заместитель начальника Административного департамента Министерства обороны РК.
В 2015-2016 гг. — советник заместителя Премьер-Министра РК.
В 2017-2019 гг. — советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.
С ноября 2019 года работал государственным инспектором Администрации Президента РК.
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