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    Болат Сагымбеков: Общенациональный день траура по умершим от коронавируса - наш общечеловеческий долг

    13 Июля 2020, 18:28

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Главный врач Туркестанского областного противотуберкулезного диспансера Болат Сагымбеков прокомментировал акцию в память о врачах, умерших от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «Дорогие казахстанцы! В день общенационального траура, объявленного Президентом страны, в социальных сетях широко распространена акция минуты молчания, проведенного нашими коллегами на улице в память, безвременно ушедших соотечественников из-за пандемии коронавируса. Однако есть некоторые граждане, которые критикуют данные действия.

    В связи с этим, от имени коллектива Туркестанского областного противотуберкулезного диспансера, расположенного в г. Шымкенте, официально заявляю: данное мероприятие является нашим общим решением в поддержку обращения председателя Национальной медицинской ассоциации Садыковой Айжан Бегайдаркызы ко всем медицинским работникам, чтобы почтить память всех коллег, погибших в борьбе с эпидемией.

    Множество коллег, наших специалистов, работавших на передовой в борьбе с коварным вирусом, навсегда покинули наши ряды. Вечная память о них, наших доблестных коллегах останется в наших сердцах. Именно поэтому мы считаем, что Общенациональный день траура по умершим от COVID-19 - это наш общечеловеческий и гражданский долг, чтобы почтить их светлую память . Мы считаем, что каждый из них заслуживает такого уважения.

    В свою очередь, я сообщаю, что к организации данного мероприятия никакого отношения не имеют как местный акимат, так и органы центральной власти», - сказал главный врач Туркестанского областного противотуберкулезного диспансера Болат Сагымбеков.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Соотечественники Память
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