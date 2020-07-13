Болат Сагымбеков: Общенациональный день траура по умершим от коронавируса - наш общечеловеческий долг

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Главный врач Туркестанского областного противотуберкулезного диспансера Болат Сагымбеков прокомментировал акцию в память о врачах, умерших от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Дорогие казахстанцы! В день общенационального траура, объявленного Президентом страны, в социальных сетях широко распространена акция минуты молчания, проведенного нашими коллегами на улице в память, безвременно ушедших соотечественников из-за пандемии коронавируса. Однако есть некоторые граждане, которые критикуют данные действия.

В связи с этим, от имени коллектива Туркестанского областного противотуберкулезного диспансера, расположенного в г. Шымкенте, официально заявляю: данное мероприятие является нашим общим решением в поддержку обращения председателя Национальной медицинской ассоциации Садыковой Айжан Бегайдаркызы ко всем медицинским работникам, чтобы почтить память всех коллег, погибших в борьбе с эпидемией.

Множество коллег, наших специалистов, работавших на передовой в борьбе с коварным вирусом, навсегда покинули наши ряды. Вечная память о них, наших доблестных коллегах останется в наших сердцах. Именно поэтому мы считаем, что Общенациональный день траура по умершим от COVID-19 - это наш общечеловеческий и гражданский долг, чтобы почтить их светлую память . Мы считаем, что каждый из них заслуживает такого уважения.

В свою очередь, я сообщаю, что к организации данного мероприятия никакого отношения не имеют как местный акимат, так и органы центральной власти», - сказал главный врач Туркестанского областного противотуберкулезного диспансера Болат Сагымбеков.