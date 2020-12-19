Болат Садыков: Сообщество врачей и медсестер ценит заботу Nur Otan по поддержке медиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидат в депутаты маслихата Болат Садыков в рамках агитационных мероприятий посетил ряд объектов. Среди них Городская поликлиника №2, передает МИА «Казинформ».

Встречаясь с коллективом поликлиники, Болат Садыков остановился на развитии здравоохранения за годы Независимости и конечно же изложил суть и задачи предвыборной программы «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

Он отмечает, что медики хорошо проинформированы о целях партии на ближайшие 5 лет.

«Мы, совместно с коллегами, детально обсудили партийные приоритеты в сфере здравоохранения. Особенно сообщество врачей и медсестер ценит заботу партии по поддержке медиков. Заработная плата врачей увеличится к 2023 году в 2,5 раза, составив не менее 550 000 тенге, среднего медицинского персонала – не менее 190 000 тенге. Также партия будет добиваться перехода к международным стандартам обучения медицинских кадров, увеличив количество грантов на подготовку медицинских работников, в том числе узкой специализации, включая детских врачей», - отметил Болат Садыков в обращении к своим коллегам. - Nur Otan всегда уделяет пристальное внимание вопросам защиты здоровья населения. И в предыдущей предвыборной программе «Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание» был ряд ключевых показателей, направленных на улучшение медицинской сферы и долголетию жизни казахстанцев».

Отметим, что в рамках предвыборной программы будет партии будет построено 20 современных медицинских центров во всех регионах Казахстана и 2 научно-инновационные многопрофильные поликлиники в Нур-Султане и Алматы. Кроме того, партия намерена оснастить районные больницы современными компьютерными томографами, рентгеновскими аппаратами, а также родильные дома всем необходимым медицинским оборудованием.

По словам кандидата в депутаты, все это осуществляется на благо нашего народа и подрастающего поколения.

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Оплачено из средств Избирательного фонда города Алматы партии Nur Otan.