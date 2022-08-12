Болат Акчулаков провел встречу с населением Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 12 августа 2022 года в ходе встречи с населением Атырауской области министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о направлениях деятельности Министерства энергетики и об основных показателях нефтегазовой отрасли в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Так, по словам министра, в Атырауской области за 2021 год добыча нефти составила 48 млн тонн. За 7 месяцев 2022 года добыто 27,7 млн тонн нефти. Объем добычи газа составил более 24,9 млрд м3 или 103 % к 2020 году. За 7 месяцев 2022 года добыто 14,4 млрд м3 или 101 % к аналогичному периоду 2021 года.

В регионе осуществляют деятельность более 30 компаний, которые обеспечивают 55 % всей добычи в стране. Основная доля добычи приходится на крупные месторождения Тенгиз и Кашаган.

На месторождении Тенгиз реализуется и планируется завершить в 2024 году крупнейший проект в истории независимого Казахстана – Проект будущего расширения, что позволит увеличить добычу на 12 млн тонн в год.

В 2021 году начато строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд м3, что позволит увеличить добычу в 2024 году до 450 тыс. барр/сут. При выходе на полную мощность завод будет производить товарный газ в объеме – 750 млн м3, сжиженный газ – 120 тыс. тонн, конденсат – 14 тыс. тонн, серу – 212 тыс. тонн.

Кроме того, принято решение по началу проектирования Кашаганского ГПЗ мощностью 2 млрд м3/год, что позволит нарастить добычу в 2027 году до 500 тыс. барр/сут.

По итогам реализации указанных проектов ожидается увеличение добычи нефти с 16 до 20 млн тонн в год.

В Атырауской области добыча газа осуществляется 21 газодобывающими недропользователями. Уровень газификации населения региона составляет 98,7 % или 660 тыс. жителей обеспечены природным газом.

В своем выступлении Болат Акчулаков отметил, что конечная цена природного газа в Атырауской области, которую утверждает Министерство национальной экономики, составляет 5,3 тенге за м3, а для получателей адресной социальной помощи составляет 4,2 тенге за м3, что является самой низкой в стране.

В утвержденном республиканском бюджете на 2022 год по бюджетной программе 003 предусмотрена сумма 1,0 млрд тенге на реализацию трех новых проектов. Это газоснабжение сел Кызыл уй, Жаскайрат Исатайского района Атырауской области, а также строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области.

Реализация указанных проектов позволит провести инфраструктуру и обеспечить газом порядка 1 тыс. 300 человек.

Кроме того, в рамках поручения Главы государства реализуется инвестиционный проект «Строительство лупинга МГ «Макат – Северный Кавказ», что позволит транспортировать дополнительные объемы природного газа с учетом растущей потребности региона.

Итоговый подписной бонус составил 2,4 млрд тенге по четырем участкам недр в Атырауской и приграничных с ней областях

«В регионе расположены 118 месторождений Казахстана, заключено 78 контрактов по углеводородам. На сегодня извлекаемые запасы нефти составляют порядка 3,3 млрд тонн, а запасы газа – более 200 млрд м3», — отметил Болат Акчулаков.

В 2022 году проведен аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам по четырем участкам недр, расположенным в Атырауской и приграничных с ней Мангистауской и Актюбинской областях.

Итоговый подписной бонус составил порядка 2,4 млрд тенге, что примерно в 10 раз больше стартового подписного бонуса.

Также в ближайшей перспективе планируется проведение геологоразведочных работ на данных участках недр, объем инвестиций которых составит 5,3 млрд тенге.

На сегодня Министерством в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева подготовлен пакет законодательных изменений по внедрению механизма Улучшенного модельного контракта на недропользование, где предусматриваются регуляторные и фискальные преференции в виде налоговых освобождений. Указанные поправки в законодательство будут приняты до конца текущего года, которые позволят придать импульс к освоению новых месторождений.

Ранее сообщалось, какие меры по реформированию рынка ГСМ принимает Минэнерго.

Предельная розничная цена сжиженного газа в Атырауской области составляет 50 тенге за 1 литр.

«В Атырауской области имеются порядка 95 автомобильных газозаправочных станций и 29 организаций осуществляют реализацию сжиженного газа», — сообщил Болат Акчулаков.

Министерством энергетики РК в целях частичного возмещения убытков заводов-производителей принят приказ об утверждении предельной оптовой цены на уровне 33 600 тг/тонна (19,7 тенге/литр), что позволит обеспечить справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного нефтяного газа (СНГ), а также стимулировать заводы к производству СНГ.

Кроме того, Агентством по защите и развитию конкуренции сохранено государственное регулирование цен и утверждены предельные розничные цены сжиженного газа в срок до конца 2022 года, согласно которому предельная розничная цена на сжиженный газ в Атырауской области составляет 50 тенге за 1 литр.

Потребление сжиженного нефтяного газа в регионе в 2021 году составило порядка 50 тыс. тонн. За 7 месяцев 2022 года потреблено порядка 36 тыс. тонн.

Глава ведомства отметил, что Министерством энергетики принимаются меры по реинжинирингу распределения СНГ по областям с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и для недопущения спекулятивных скачков цен.

Одной из таких мер будет разработка правил по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами производителями, исходя из установленных розничных цен, что позволит обеспечить справедливое распределение доходов между участниками рынка, а также стимулировать заводы к производству СНГ.

В Атырауской области реализуется проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС РК»

«Снабжение электрической энергией г. Атырау и Атырауской области осуществляется в основном Атырауской ТЭЦ и газотурбинной электростанцией ТОО «Karabatan Utility Solutions», — сообщил глава энергетического ведомства Казахстана Болат Акчулаков.

В регионе за смь месяцев 2022 года выработано 4,268 млрд кВтч электроэнергии, при объеме внутреннего потребления области– 3,9 млрд кВтч.

В целях качественной и своевременной подготовки Атырауской области к предстоящему отопительному сезону ведутся работы по ремонту 3-х котлоагрегатов и двух турбоагрегатов АО «Атырауская ТЭЦ», 13,2 км тепловых сетей.

На сегодня Западно-Казахстанская и Атырауская области связаны линией электропередачи 220 кВ с пропускной способностью 100 МВт. При выводе данной линии в ремонт происходит переход энергосистем Атырауской и Мангистауской областей на изолированную работу, что негативно отражается на надежности электроснабжения потребителей.

Для решения указанной задачи реализуется проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС РК. Строительство электросетевых объектов», что позволит повысить пропускную способность и надежность электроснабжения потребителей Атырауской области. Завершение проекта планируется в 2024 году.





Фото: primeminister.kz