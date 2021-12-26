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    Большую подборку нокаутов Геннадия Головкина опубликовали в сети

    26 Декабря 2021, 04:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российский Youtube-канал ERA MMA опубликовал большую подборку нокаутов казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Его боялись все! Как Геннадий Головкин вырубал соперников», — так озаглавлено видео.

    «39-летний Головкин остается лидером дивизиона и продолжает бросать вызовы новой элите бокса. Идеальный момент, чтобы вспомнить его спортивный путь», — сказано в описании. Видео нокаутов в исполнении GGG можно посмотреть ниже.

    Добавим, что из 43 боев в своей профессиональной карьере 36 Головкин выиграл нокаутом. Также ему принадлежит рекордная серия нокаутов в среднем весе — 23. Сейчас Геннадий Головкин владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а раньше ему также принадлежали пояса WBA Super и WBC.

    Напомним, бой Головкин — Мурата должен был состояться 29 декабря в Сайтаме, однако власти Японии приняли решение запретить въезд в страну иностранцам, чтобы не допустить распространения «Омикрон»-штамма коронавируса. В итоге поединок предварительно был отложен до весны.

    Фото: AP Photo/Frank Franklin II

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Головкин Бокс
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