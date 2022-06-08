Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Большую партию опия обнаружили у гражданки Ирана в Актау

    8 Июня 2022, 16:35

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Уроженка Исламской республики Иран установлена и задержана сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обыска в одной из квартир Актау полицейские обнаружили и изъяли 39 кг опия. Следственным судом подозреваемая заключена под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Крупную партию наркотиков оперативники нашли в одной из квартир Актау 1 июня.

    «Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств». Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в ДП Мангистауской области.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Мангистауская область Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    25 млн тенге отдали карагандинцы мошеннику, обещавшему подключить их дома к центральному отоплению
    3000 кустов кокнара обнаружили полицейские во дворе у жителя Жетысая
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог