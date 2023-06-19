Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей

    19 Июня 2023, 23:58

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного ветра более 40 тысяч потребителей были отключены от электроснабжения в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Джизакской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kun.uz.

    В ряде регионов Узбекистана наблюдаются сильные пыльные бури. На видео, распространяемых в социальных сетях, видны пробки на улицах из-за непогоды.

    МЧС представило информацию о гидрометеорологическом природном явлении, произошедшем в Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях.

    Согласно данным, 19 июня в Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях в результате сильного ветра прошли пыльные бури. Пыльные бури происходят часто в Узбекистане, а также в Центральной Азии и соседних странах. Обычно массы песка и пыли, поднимающиеся в воздух, рассеиваются и оседают на землю после ослабления ветра.

    Отмечается, что обращений в МЧС о пострадавших в сложившейся ситуации не поступало.

    В западных областях ситуация стабилизировалась, а в городе Ташкенте наблюдается сильная пыльная буря.

    По словам климатолога Эркина Абдулахатова, наблюдаемые в республике пыльные бури не являются долговременными.

    «Исходя из высоты пыльных бурь и текущей синоптической обстановки, можно прогнозировать, что это природное явление будет продолжаться местами до 2-3 часов.

    Ситуация с пыльной бурей в Бухарской и Навоийской областях, где они начались первыми, становится все более стабильной», - написал он в своем телеграм-канале.

    Более 40 тысяч домохозяйств в четырех регионах оказались отрезанными от электроснабжения из-за сильного ветра

    По данным Минэнерго, до 17:00 19 июня несколько десятков тысяч домохозяйств были отключены от электросети из-за сильного ветра в Бухарской и Навоийской областях.

    В частности, от электроснабжения отключены 6 тысяч потребителей в Шафирканском, Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области, а также 23 560 потребителей в Нуратинском, Навбахорском, Канимехском и Карманинском районах Навоийской области.

    «Электричество будет восстановлено после того, как стихнет сильный ветер в районе», — добавили в Минэнерго.

    Позже министерство сообщило, что к 18:00 из-за сильного ветра в Пахтачинском и Кошрабатском районах Самаркандской области без электроснабжения остались 9 тысяч домохозяйств.

    В Джизакской области по состоянию на 19:00 всего было отключено 12 250 потребителей в городе Джизаке, Фаришском, Арнасайском, Дустликском, Шараф-Рашидовском, Галляаральском и Пахтакорском районах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Узбекистан Видео Погода Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за пыльной бури госпитализированы свыше тысячи человек в Иране
    Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна
    ТРК Президента и Maqsut Narikbayev University откроют первую в Казахстане международную школу журналистики
    Акимат Талдыкоргана объяснил инцидент с порванным флагом
    Популярное
    1 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    2 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT