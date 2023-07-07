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    Большую часть Атырау на 5 дней отключат от горячего водоснабжения

    7 Июля 2023, 16:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Большую часть Атырау на 5 дней отключат от горячего водоснабжения. Горячей воды не будет с 10 по 14 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    АО «Атырауские тепловые сети» уведомили о временном отключении горячего водоснабжения. Сделано это будет в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно плану-графику капитального ремонта.

    Воды не будет с 10 июля по 14 июля будет от. центрального теплопункта «Жарык» - по проспекту Азаттык, 102, 104, 106, 108, 110, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126,130, 131а, 132, 133б, 134, 136, 138, ул. Ауэзова, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, ул. Алтайская, 1, 3, 5, 7, 9. От теплопункта «Егорова» - мкр. Привокзальный, 3а, №№ 1а, 2а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 10а, 11а, 14, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 25а, 26а, 27а, 51а, 52а, 53а. От центрального теплопункта «Экспериментальный» - ул. Сары-Арка, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, пр. Сатпаева, 13.

    АО «Атырауские тепловые сети» приносит свои извинения за временные неудобства.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    ЖКХ Акимат Вода Атырау
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