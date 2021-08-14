Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане вокруг строящейся мечети, которая должна стать самой большой в Казахстане и Центральной Азии, разобьют парк. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Вокруг новой мечети будет большой парк. Сейчас ведутся работы по благоустройству данной территории. Новое общественное пространство станет еще одной точкой притяжения для горожан и гостей города, комфортным местом для времяпровождения на открытом воздухе. Парк будет расположен в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейн Бен Талала. На центральной аллее парка будет фонтан протяженностью 300 метров с малыми архитектурными формами, разного рода теневыми навесами. Из года в год данную территорию будем озеленять - очень важно создавать в городе своего рода «зелёные островки». Также со своей стороны проводим работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций», - написал в Instagram Алтай Кульгинов.

Аким также отметил, что строящаяся мечеть будет самой большой в республике и Центральной Азии.

«Высота главного купола составит почти 90 метров, а минареты будут возвышаться на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс. человек. Строительство мечети ведётся за счёт спонсорских средств по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева», - дополнил А. Кульгинов.

Напомним, 18 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заложил камень на месте строительства главной мечети Астаны. Тогда сообщалось, что знаковый объект будет расположен в новой парковой зоне рядом с ЭКСПО-городком, которая по размеру будет больше чем Ботанический сад.

17 апреля 2021 года аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о строительстве мечети на 30 тысяч человек, которая станет точкой притяжения для туристов.



