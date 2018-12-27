Большой опыт в большой политике. 10 главных событий внешней политики Казахстана в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как казахстанская дипломатия справлялась со своей работой на полях Совета безопасности ООН. Сложно ли разработать для человечества антитеррористический кодекс. Как была поставлена точка в вопросах раздела Каспийского моря. Международное информационное агентство «Казинформ» вспоминает эти и другие события во внешней политике Казахстана в ТОП-10 уходящего года.

1. Президентская дипломатия

Расписание Главы государства в текущем году был очень насыщенным. Нурсултан Назарбаев в этом году провел переговоры с президентами США, Польши, Таджикистана, Узбекистана, Российской Федерации, Монголии, Татарстана, Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Финляндии, Франции, Сербии, Южной Кореи, а также с премьер-министрами Армении, Индии, Японии, с королем Бельгии, председателем КНР, Генсекретарем ООН.

Одним из самых важных международных визитов Президента Казахстана является официальный визит в США. 16 января Глава государства с официальным визитом прибыл в столицу США - город Вашингтон. В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США. Кроме того, Президент Казахстана принял участие в заседании Совета Безопасности ООН.





Дональд Трамп выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за официальный визит и дал высокую оценку сложившимся отношениям между Казахстаном и США.

«Я очень рад, что Вы находитесь здесь. Вас все глубоко уважают. У нас замечательные взаимоотношения между нашими странами. Сейчас Казахстан находится в очень хорошей ситуации. Для нас большая честь принимать Вас. То, что Вы сделали для своей страны, действительно замечательно», - сказал Дональд Трамп.





Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп выразили готовность продвигать справедливое и взаимовыгодное экономическое партнерство, призванное увеличить двустороннюю торговлю и инвестиции, а также создавать рабочие места и возможности в обеих странах. Казахстанский лидер отметил роль США в качестве ведущего инвестора в экономику Казахстана.

В рамках официального визита Главы государства было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка 7 млрд долларов. Кроме того, в рамках визита было заключено три межправительственных соглашения: соглашение о невзымании платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов; протокол к Соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию РК; соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

Стоит отметить, что президентское расписание в этом году также предусматривало мероприятия неофициального характера.





Так, Глава государства в июне по приглашению Президента России Владимира Путина принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве, а в сентябре участвовал в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников в кыргызском городе Чолпон-Ата.





В рамках рабочего визита в Татарстан Глава государства посетил Казанский федеральный университет. Перед встречей с профессорско-преподавательским составом Нурсултан Назарбаев побеседовал со студентами из Казахстана, проходящими на обучении в Казани.





Президент Казахстана пожелал молодым соотечественникам успехов и достижений в учебе. Также Нурсултан Назарбаев вместе с президентами прикаспийских стран выпустил в море 500 особей белуги в естественную морскую среду.

2. Большой опыт в большой политике

В декабре завершается первое в истории двухгодичное непостоянное членство Казахстана в главном органе ООН - Совете безопасности, который мы возглавляли в качестве председателя в течение января этого года. Экс-министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов отметил, что этот уникальный опыт значительно обогатил нашу дипломатию и вывел ее на новый профессиональный уровень.

«Будучи первым непостоянным членом Совета из Центральной Азии, в период своего пребывания в Совете Безопасности Казахстан сыграл важную роль по широкому кругу вопросов, начиная от Афганистана и Сирии до нераспространения оружия массового уничтожения, наряду с религиозными лидерами внес значительный вклад в укрепление толерантности в различных культурах и религиях, а также в осуществление Целей в области устойчивого развития (ЦУР)», - сказал помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча в эксклюзивном интервью журналу «Вестник дипломатии».

В качестве члена Совета Казахстану было поручено председательствовать в таких важных вспомогательных органах СБ ООН, как комитеты 1267 (по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде»), 1988 (по организации «Талибан») и Комитет по санкциям по Сомали и Эритрее.

В январе казахстанское председательство организовало визит Совета безопасности ООН в Афганистан. Эта поездка стала первой для членов СБ с 2010 года и предоставила им возможность самостоятельно оценить эффективность усилий правительства Афганистана и поддержки международного сообщества для установления устойчивого мира и стабильности в этой стране. Казахстан, как первая страна Центральной Азии, избранная в Совет безопасности, стремится к укреплению сотрудничества между соседями, что имеет решающее значение для содействия стабильности и процветанию внутри и вокруг Афганистана, в то время как региональные инициативы в поддержку экономического развития в Афганистане могут максимизировать взаимную выгоду и общую безопасность. Следует отметить рекордно высокий уровень делегации, состоявшей из всех 15 членов СБ, включая 11 постоянных представителей стран в ООН.

Стоит отметить пример практического вклада Казахстана в многосторонность - направление 120 высококвалифицированных миротворцев в состав временных cил ООН в Ливане. «Мы гордимся тем, что развертывание казахстанского миротворческого контингента осуществлено во время работы Казахстана в Совете безопасности ООН», - сказал заместитель постоянного представителя РК при ООН Канат Тумыш.

3. Уверенный шаг к жизни без терроризма

Солидным достижением деятельности Казахстана в Совете безопасности стало принятие ООН в ноябре текущего года «Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма».





Он был предложен Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации в сентябре 2015 года. По словам Кайрата Абдрахманова, главные цели документа - придание импульса практическому выполнению широкого круга международных обязательств по контртерроризму и учреждение широкой глобальной коалиции за мир, свободный от терроризма, к 2045 году. Кодекс впервые признает взаимозависимость безопасности, борьбы с терроризмом и развития и таким образом способствует продвижению Целей устойчивого развития. Этот кодекс объединил более 70 государств-членов ООН в коалицию единомышленников, выступающих за непримиримую борьбу с этим глобальным явлением.

4. «Астанинский процесс». Мир для Сирии

В этом году представители правительства Сирии, вооруженной сирийской оппозиции и страны-гаранты два раза собирались в Астане, чтобы прийти к взаимовыгодному решению страшного военного конфликта. Мирные переговоры в Астане по завершению гражданской войны в Сирии стартовали в январе 2017 года. За время созыва этих переговоров были созданы четыре зоны де-эскалации в Сирии. По словам стран-гарантов, был достигнут прогресс в борьбе с терроризмом и ликвидации ДАИШ, «Джабхат ан-Нусры» и всех других лиц и групп, связанных с ними. Недавно члены Совета безопасности ООН высоко оценили усилия международного сообщества и ООН по урегулированию сирийского кризиса, в том числе в рамках Астанинского процесса. В тексте принятой резолюции отмечено, что Астанинский формат переговоров вносит серьезный вклад в дело скорейшего освобождения произвольно задержанных лиц, особенно женщин и детей, а также передачи тел и идентификации пропавших без вести людей.





«Переговоры в Астане являются единственным действенным инструментом в урегулировании сирийского кризиса», - отметил глава делегации сирийской вооруженной оппозиции Ахмед аль-Томо.

«Мы благодарны Президенту Нурсултану Назарбаеву за предоставленную переговорную площадку, которая на сегодняшний день является единственным работающим и эффективным механизмом на пути миростроительства в Сирии», - заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

5. Подписание «Каспийской конституции»

12 августа 2018 года в Актау состоялся пятый каспийский саммит, в котором приняли участие Президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана. Главным событием встречи на высшем уровне стало подписание лидерами пяти государств базового международного договора, выработанного на основе консенсуса и взаимного учета интересов всех сторон, - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Этот основополагающий документ создает новый, отвечающий современным требованиям и нацеленный на дальнейшую интенсификацию всестороннего взаимодействия прибрежных стран правовой режим Каспийского моря.







«Во-первых, это граница стран, на Каспийском море мы граничим с тремя государствами: Россией, Азербайджаном и Туркменистаном, и какая часть моря будет считаться территорией Казахстана, а какая сопредельных государств, это, естественно, очень важно. Вторая позиция - Каспий, это огромный ресурс, это и добыча нефти и газа, рыбный промысел, транспорт и даже туризм. По оценкам «Бритиш Петролиум», доказанные запасы нефти прикаспийских государств составляют около 30 млрд тонн и 19% мировых доказанных запасов нефти. Доказанные запасы природного газа, по-моему, около 45% от всех мировых запасов природного газа. Есть, конечно, и более скромные оценки, но даже самые скептические из них говорят о том, что Каспий сейчас является вторым регионом после Персидского залива по запасам нефти и газа», - давал пояснения министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев.

Кроме того, как отметил глава МИК, Каспий, это еще и рыбный промысел. «Природные ресурсы моря - колоссальные. Это, по-моему, около 500 видов растений, около тысячи видов рыб, из них порядка 30-ти имеют промысловое значение. 90% мировых запасов осетровых находится как раз в Каспийском море. Каждый из этих направлений требует юридически подкрепленного свода правил, который согласован со всеми прикаспийскими государствами», - резюмировал Даурен Абаев.

«Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое имеет жизненно важное значение для поддержания международного мира и безопасности», - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, конвенция должна сыграть неоценимую роль в регулировании широкого круга давних проблем между прибрежными государствами Каспийского моря и является значительным шагом в снижении региональной напряженности.

6. МФЦА, как космодром «Байконур»

Значимым событием уходящего года запуск первых торгов на Бирже Международного финансового центра «Астана». «Раньше мы по телевидению видели бегущие строки с Wall Street. А теперь это пришло и в Казахстан, и мы будем у себя дома это наблюдать. Я объявляю первые торги на Бирже МФЦА открытыми. Поздравляю всех с этим знаменательным событием. Желаю больших успехов в дальнейшей нашей работе!», - сказал Президент на торжественной церемонии запуска, после чего ударил в символический гонг.





Почему это событие имеет международную значимость? По словам Нурсултана Назарбаева, МФЦА должен стать главным финансовым хабом региона и войдет в число ведущих финансовых центров Азии. «Он станет катализатором привлечения иностранного капитала и выведет фондовый рынок на новый уровень развития», - отметил Глава государства.

Отметим, что в МФЦА активно используются лучший мировой опыт, привлечены ведущие партнеры и эксперты, а для участников созданы беспрецедентные условия. Участникам МФЦА предоставляются льготы до 50 лет, упрощены валютный, визовый и трудовой режимы. Это единственный центр региона, работа которого основана на английском праве. По словам управляющего центром Кайрата Келимбетова, в этом году порядка 100 компаний должны быть зарегистрированы в МФЦА, в следующем году ожидается порядка 250 компаний, и до конца 2020 года - 500 компаний.

7. Очаг для притяжения талантливых IT-специалистов со всего мира

Значимым событием сезона стала церемония открытия 6 ноября международного технопарка IT-стартапов Astana Hub на территории EXPO-2017 с участием Президента Нурсултана Назарбаева. Основная цель его создания - развитие в стране стартап-культуры и поддержка высокотехнологичных проектов для укрепления экономики. Глава государства подчеркнул, что технопарк должен стать ядром созданной в Казахстане инновационной экосистемы.





«Участники технопарка смогут пользоваться упрощенным визовым и трудовым режимами, также им будут представлены налоговые и другие льготы. На его базе создан институт менторства, в рамках которого эксперты сопровождают стартап-команды», - сказал Президент Казахстана.

Напомним, глобальная миссия Astana Hub - стать центром развития инновационных проектов, выпускать прорывные IT-компании, а также стать очагом для притяжения критической массы молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира. Все инструменты Astana Hub нацелены на развитие технологических стартапов и совершенствование инновационной культуры в Казахстане.





Цели Astana Hub - рост количества стартапов, прошедших программу акселерации в технопарке Astana Hub: в 2019 году - 90, в 2020 году - 150, в 2021 году - 220 и в 2022 году - 298. Посредством инструментов Astana Hub планирует привлечь в стартапы 67 млрд тенге инвестиций к 2022 году.

8. Религиозные лидеры за поддержание безопасного мира

10-11 октября в Астане прошел шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он был посвящен роли религиозных лидеров в поддержании безопасного мира. В работе съезда приняли участие представители всех мировых и традиционных религий, авторитетные религиозные деятели, политические деятели и представители международных организаций в составе 82 делегаций из 46 стран





. В принятой декларации отмечается, что участники съезда готовы прилагать все возможные усилия по предотвращению провокаций и насилия в местах поклонения и святынь всех религий, в том числе в Иерусалиме, являющемся священным местом для представителей всех авраамических религий. Также участники выразили готовность поддержать создание «Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» в знак признания выдающегося вклада Первого Президента РК в процесс глобального взаимодействия во имя мира и согласия. В декларации также выражена готовность участников поощрять традиции миростроительства, укрепления взаимопонимания между последователями различных религий и разрешения конфликтов, существующие в мировых и традиционных религиях и применять их на практике, призвать правительства активизировать работу с молодежью в целях предотвращения их радикализации.

9. Казахская культура в мире

В этом году стало известно, что казахстанские специалисты в течение четырех лет будут принимать участие в работе межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. За кандидатуру Казахстана проголосовали 98 государств из 156 принявших участие в седьмой сессии Генеральной ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Многие делегаты, поддержавшие нашу страну, особо отметили профессионализм экспертов Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, работающих над популяризацией богатых традиций и культуры казахского народа, а также высокий международный авторитет нашего государства.

В этой связи стоит отметить, что в июле текущего года два казахстанских биосферных резервата Чарын и Жонгар были внесены в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Этому событию предшествовала длительная кропотливая работа. В течение последнего года номинационные досье по Чарыну и Жонгару, подготовленные экспертами Национальной Комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, успешно прошли предварительную оценку со стороны международных специалистов и в результате были одобрены международным советом. Таким образом, список казахстанских биосферных резерватов ЮНЕСКО пополнился на два объекта и включает десять биорезерватов: Ак-Жайык, Аксу-Жабаглы, Коргалжын, Алаколь, Катон-Карагай, Барсакельмес, Каратау, Алтын-Эмель,Чарын и Жонгар. Международный статус позволит новым биосферным резерватам ЮНЕСКО более эффективно развивать международное сотрудничество, внутренний и внешний туризм, а также стать модельными территориями для успешного внедрения принципов устойчивого развития.

Кроме того, в ноябре наследие Коркыт-ата и традиционные весенние обряды казахских коневодов вошли в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Отметим, Казахстан, Турция и Азербайджан совместно подготовили и внесли номинацию «Наследие Коркыта: культура эпоса, народные сказания и музыка». В рамках сессии казахстанский исполнитель Максат Мухамеджан представил вниманию комитета искусство исполнения кюев Коркыта на кобызе - одном из древнейших в мире смычковых музыкальных инструментов, изобретателем которого считается сам легендарный сказитель.





Как было отмечено на заседании, традиции исполнения произведений Коркыта, передаваемые из поколения в поколение уже более тысячи лет, отражают общие корни тюркоязычных народов. Ранее в список нематериального культурного наследия человечества вошли искусство исполнения кюя на домбре, навыки сборки юрты, айтыс, национальная борьба «қазақ күресі», празднование Наурыза, охота с ловчими птицами, изготовление тонкого хлеба «қатырма», игра в асыки.

10. Начало безвизовых поездок в ОАЭ

10 марта 2018 года вступило в силу соглашение между правительствами Казахстана и ОАЭ о взаимных безвизовых поездках граждан. Отныне казахстанцы вправе без визы въезжать и выезжать с территории ОАЭ, пересекать ее и пребывать там на срок, не превышающий 30 дней с даты въезда, через пропускные пункты, открытые для международного сообщения.





Между тем, посольство ОАЭ в Астане подготовило справочник о Казахстане. «Посольство прилагает усилия для привлечения туристов из ОАЭ в Казахстан, в частности публикует в социальных сетях информацию о достопримечательностях Казахстана. Также посольством разработан туристический справочник для жителей ОАЭ. Он включает в себя краткую историю традиций, национальных блюд, информацию о гостиницах, больницах, туристических местах, курортах. Справочник будет выпускаться в Эмиратах многочисленным тиражом и использоваться как раздаточный материал», - сообщил посол ОАЭ в Казахстане Мохаммад Ахмад Альджабер.