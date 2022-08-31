Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Большой комплекс горел в селе близ Алматы

    31 Августа 2022, 17:06

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В селе Коянкус Илийского района загорелся комплекс «Тройник», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматинской области, 31 августа в 11:56 поступило сообщение о том, что в селе Коянкус Илийского района по улице Абая произошло загорание магазина Тройник.

    «На место вызова незамедлительно были направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытию на место вызова было установлено, что горит П-образное здание комплекса «Тройник» под одной кровлей СТО, парикмахерская, магазины. Возгорание локализовано в 12:52 и ликвидировано в 13:39 на площади 290 кв. м. Общая площадь комплекса составляет 480 кв. м», - сообщили в ДЧС.

    В тушении пожара были задействованы пять сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Алматинской области, одна единица техники ДЧС Алматы, две бригады скорой помощи.

    Для выяснения причины пожара на место вызова направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области и отдел дознания. Причина пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Происшествия Пожар ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
    На тушение пожара под Астаной направлены силы ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске