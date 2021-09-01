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    Большое внимание в Казахстане уделяется сфере образования - Олжас Сулейменов

    1 Сентября 2021, 16:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Общественный деятель, бизнесмен и основатель компании «Global Procurement Company» Олжас Сулейменов прокомментировал очередное Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сегодняшнем Послании Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева были озвучены некоторые важные вопросы. Меня радует, что Президент поручил подготовить более ста тысяч новых IT-специалистов. Это, в частности, будет способствовать развитию образования и других сфер, когда в стране сегодня бушует эпидемия. Дело в том, что в настоящее время IT-специалистов очень мало. Поэтому я считаю, что это очень важно для развития страны и в целом, чтобы наше государство вышло на международный уровень», - сказал Олжас Сулейменов.

    По его мнению, в развитых странах, IT-отрасль является одной из самых важных в государственной системе и в жизни человека в целом.

    «Во-вторых, Глава государства отметил, что из государственного бюджета на подготовку наших преподавателей будет выделено 1,2 трлн тенге. Это будет большой вклад в развитие нашего образования и большая поддержка для наших преподавателей», - отметил он.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Президент Казахстана Образование Связь, ТВ, IT Реформы Токаева Политика Послание Президента-2021
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