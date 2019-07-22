Большое количество писем и телеграмм поступило в адрес Елбасы по случаю Дня столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поступила обширная корреспонденция в адрес Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы по случаю празднования Дня столицы и дня рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

На имя Нурсултана Назарбаева поступила обширнаякорреспонденция от глав иностранных государств и правительств, руководителеймеждународных организаций, представителей дипломатического корпуса и научнойинтеллигенции, лидеров религиозных объединений, руководителей государственныхорганов и коммерческих предприятий, а также большого количества казахстанцев играждан стран ближнего зарубежья.

Заслуги Елбасы в деле развития союзничества истратегического партнерства, а также его вклад в обеспечении добрососедства,стабильности и безопасности на всем континенте особо отмечаются в телеграммахлидеров иностранных государств и правительств, среди которых Президент РоссийскойФедерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики СиЦзиньпин, президенты: Республики Узбекистан – Шавкат Мирзиеев, КыргызскойРеспублики – Сооронбай Жээнбеков, Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон,Республики Беларусь - Александр Лукашенко, Азербайджанской Республики - ИльхамАлиев, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Республики Армения – АрменСаркисян, Республики Сербия – Александр Вучич, Республики Молдова – ИгорьДодон, Республики Корея – Мун Чже Ин, премьер-министры: Российской Федерации –Дмитрий Медведев, Республики Армения – Никол Пашинян. Главы государств иправительств поздравили Нурсултана Назарбаева с днем рождения, подчеркнув егонеоценимую роль в динамичном развитии столицы Казахстана и всей страны.

Высокая оценка деятельности Нурсултана Назарбаева намеждународной арене содержится в поздравлениях по случаю его дня рождения и Днястолицы, поступивших от представителей международных и зарубежных организаций иструктур, в числе которых председатель Коллегии ЕЭК Т.Саркисян, председательисполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, и.о.генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасностиВ.Семериков, председатель Межгосударственного авиационного комитета Т.Анодина.

Многочисленные обращения с теплыми пожеланиями поступили отгосударственных и общественных деятелей Российской Федерации, а также ближнегои дальнего зарубежья. Историческую роль Первого Президента Казахстана встановлении и развитии казахстанской государственности в своих посланияхподчеркнули президент Республики Татарстан Р.Минниханов, председатель СоветаФедерации Федерального Собрания России В.Матвиенко, депутат ГосударственнойДумы Федерального Собрания России В.Ресин, губернатор Саратовской области В.Радаев,глава администрации г.Байконур К.Бусыгин, временно исполняющий обязанностиГлавы Республики Башкортостан Р.Хабиров, временно исполняющий обязанностигубернатора Оренбургской области Д.Паслер, Первый Президент ТатарстанаМ.Шаймиев, экс-президент Хорватии С.Месич, бывший генеральный секретарь ЕвразЭСТ.Мансуров, экс-президент Украины Л.Кучма, глава г.Каменское А.Белоусов, главаАТО Гагаузия И.Влах, генеральный секретарь Всеобщей Конфедерации ПрофсоюзовП.Щербаков, председатель МТРК МИР Р.Батыршин, генеральный директор ТАССС.Михайлов, заслуженная артистка РФ А.Цой.

Не только впечатляющие экономические достижения, но иэффективная политика общественного согласия, сплотившая казахстанский народ напути преобразований, отмечается в обращениях, направленных на имя НурсултанаНазарбаева от представителей казахстанских и зарубежных деловых кругов.Поздравления с днем рождения и Днем столицы адресовали учредители компании«ERG» А.Машкевич, П.Шодиев и А.Ибрагимов, председатель правления АО «Kegoc»Б.Кажиев, председатель совета директоровТОО «Kazzinc Holdings» Н.Попович, президент компании «Mabetex Group» А.Паколли,генеральный директор АО «Arcelor Mittal» П.Калон, руководители компании «AccessIndustries CIS» Л.Блаватник, С.Карпухович, президент международной группыкомпаний «АРЕТИ» И.Макаров, председатель правления ПАО «Газпром» А.Миллер,председатель правления ПАО «Газпром нефть» А.Дюков, генеральный директоргоскорпорации «Росатом» А.Лихачев, председатель правления ПАО «Сбербанк»Г.Греф, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» А.Костин, бывший руководителькомпании «Роснефть» С.Вайншток, глава АО «Роснано» А.Чубайс.

Главный исполнительный директор компании «Эни» КлаудиоДескальци в своем поздравительном письме написал: «Эта особая дата дляРеспублики Казахстан, потому что Вы посвятили всю свою профессиональную жизньслужению своей стране, и благодаря Вашему лидерству и обширному видениюКазахстан добился огромных успехов в открытии новых путей экономического ростаи завоевании международного признания».

Многочисленные поздравительные адреса также направилируководители центральных государственных органов, акимы областей, представителидепутатского и дипломатического корпусов, руководители национальных компаний идругих государственных учреждений, предприятий и организаций страны.

Заслуги Елбасы в обеспечении поступательногосоциально-экономического развития Казахстана и его народа особо отмечены впоздравительной телеграмме «Халық қаһарманы», генерала армии, председателяцентрального совета республиканского общественного объединения «ВетераныВооруженных Сил» М.Алтынбаева.

Искренние поздравления в адрес Нурсултана Назарбаева с днемего рождения и Днем столицы поступили от Верховного муфтия Серикбая кажы Ораза,главы Православной Церкви Казахстана Митрополита Астанайского и КазахстанскогоАлександра, Архиепископа Уральского и Актюбинского Антония.

«В Казахстане и во всем мире Вас знают как мудрого политикаи выдающегося государственного деятеля, посвятившего жизнь служению Отечеству.Повышение политического, экономического и культурного потенциала Республикиявляется прямым следствием Ваших усердных трудов, которые Вы с честью идостоинством несли многие годы.

Вы завоевали искреннюю любовь и доверие народа Казахстана,который всецело поддерживает и продолжает проводимый Вами курс, направленный наукрепление гражданского мира и стабильности, развитие социальной инфраструктурыи утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни общества», -говорится в телеграмме Митрополита Александра.

Большое количество поздравительных посланий, в которыхотмечается неразрывная связь успехов сильного Казахстана с именем НурсултанаНазарбаева, поступило от деятелей и учреждений сферы образования и науки:академиков С.Кирабаева и А.Бейсеновой, народной артистки Казахстана, ректораКазахского национального университета искусств А.Мусаходжаевой, ректораКазахского национального университета имени аль-Фараби Г.Мутанова, ректораКазахского национального педагогического университета имени Абая Т.Балыкбаева,ректора Карагандинского государственного технического университета М.Ибатова,президента Казахстанско-Американского свободного университета Е.Мамбетказиева,профессора Российской академии естествознания М.Утеубаева.

Теплые слова поздравления и пожелания крепкого здоровьяпоступили от многочисленных граждан нашей страны и ближнего зарубежья. Срединих, семья Хасангалиевых, ветераны труда ЗКО и члены АНК Ж.Акбай,А.Бактыгереева, Н.Ескалиев, С.Качало, А.Есенгалиев, Д.Саратов, жителиг.Нур-Султана семья Рогалевых, С.Есимбай, жители Алматы Т.Абдыкенов и С.Усенов,житель г.Шымкента Б.Бектуреев, жители г.Талдыкоргана В.Буков и С.Большакова,О.Видова из г.Усть-Каменогорска, житель г.Минска В.Ивановский, студентка КИМЭПА.Айткожина.

Ознакомившись с поступившей корреспонденцией, Елбасывыражает признательность всем авторам поздравительных посланий за теплые словаи пожелания.