Большинство жителей Японии против проведения государственных похорон Абэ

ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Большинство жителей Японии выступает против проведения государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в результате покушения. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного главным информационным агентством страны Kyodo, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, 53,3% опрошенных в той или иной степени выступили против проведения государственных похорон Абэ. В то же время 45,1% опрошенных в той или иной степени высказались за проведение церемонии. Также 61,9% респондентов выразили мнение, что по этому вопросу необходимо провести специальное слушание в парламенте.

Между тем серьезно упал уровень поддержки кабинета министров страны во главе с премьер-министром Фумио Кисидой. За прошедшие три недели с момента проведения последнего опроса Kyodo рейтинг поддержки кабмина Кисиды потерял 12,2 п.п. и вышел на отметку в 51%. Для правительства Кисиды это самый низкий уровень поддержки с октября прошлого года, когда тот занял премьерское кресло.

Данных о числе участников опроса и сроках его проведения на данный момент не приводится.

Правительство Японии ранее утвердило решение провести 27 сентября государственные похороны Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля. Церемония, на которую, как ожидается, прибудет большое количество иностранных делегаций, в том числе на уровне глав государств, пройдет на арене «Будокан» («Дом боевых искусств») в Токио, неподалеку от Императорского дворца.

12 июля в токийском храме Дзодзедзи прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников. Тело Абэ было кремировано.

Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

