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    Большинство заболевших коронавирусом в Атырауской области – на Тенгизе

    30 Декабря 2020, 15:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области от коронавируса лечатся 1032 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, за минувшие сутки в Атырауской области коронавирусной инфекцией заболели 60 человек. Среди инфицированных - 18 пациентов из города Атырау. С месторождения Тенгиз 37 человек. Из Жылыойского района-2, Макатского-1, Кызылкогинского-1, Курмангазинского-1.

    Заболевание у 19 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 275 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 106 человек, в районных инфекционных стационарах - 32, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз- 619 человек.

    За последние сутки от коронавируса в области излечились 32 человека.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на 30 декабря 2020 года в «красной зоне» осталась лишь Атырауская область.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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