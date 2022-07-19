Большинство трагических ДТП случается на трассах – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большинство трагических ДТП случаются на трассах. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев в ходе подкаста на площадке ведомства в YouTube , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно приказу министра внутренних дел, у нас предусмотрено весеннее и осеннее обследования дорог, в ходе которых выявляются недостатки, которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, выявляются опасные участки дорог. В связи с чем нашими службами направляются предписания в местные исполнительные органы. Чтобы на том или ином участке, в обязательном порядке, так как он является опасным, провели работы - установили дополнительные знаки, ограничили скорость, обновили разметку, произвели уширение проезжей части, в населенных пунктах установили знаки пешеходного перехода, установили дополнительные средства технического регулирования», – сказал Жандос Мураталиев.

По его словам, в населенных пунктах обычно случаются ДТП без жертв и травм, а трагические случаи, в большинстве, - на трассах, где водители чаще нарушают скоростной режим, выезжают на встречные полосы.

В свою очередь, старший инспектор по особым поручениям управления дорожной безопасности Комитета Актоты Боранова отметила, что водителям не достает понимания того, что автотрасса – опасное место, где тяжесть последствий больше, чем при проезде населенных пунктов. Особенно, это относится к начинающим водителям, которые не всегда различают опасные места. Поэтому на трассах, даже при том, что на них движение не очень интенсивное, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.