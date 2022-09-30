Большинство студентов размещены и обеспечены жильем – Миннауки РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 7 тыс. студентов-старшекурсников дополнительно разместили в общежитиях и хостелах 35 алматинских вузов за последние три недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Часть вузов арендовали для своих обучающихся частные общежития и хостелы, некоторые переоборудовали имеющиеся здания под жилье для студентов.

Казахский национальный педагогический университет имени Абая дополнительно разместил студентов в общежитиях Казахского медицинского университета непрерывного образования, Евразийского технологического университета. Также вуз арендовал для своих студентов койко-места в частных общежитиях и хостелах.

Satbayev University, Международная образовательная корпорация, Университет «Туран» и другие вузы дополнительно для своих студентов старших курсов взяли в аренду жилые помещения, в том числе хостелы и общежития у местных предпринимателей.

Все первокурсники алматинских вузов были полностью размещены в общежитиях еще в начале нового учебного года. Вопрос по обеспечению студентов жильем находится на контроле Министерства науки и высшего образования.

«Мы совместно с вузами решаем вопрос заселения студентов в общежития. Большинство студентов размещены и обеспечены жильем. Отмечу, что оперативный штаб Министерства по обеспечению студентов общежитиями продолжает работать и оказывает помощь нуждающимся в жилье студентам. Работа будет продолжена», - отметил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.

Кроме того, акиматом города Алматы совместно с финансовым центром Министерства науки и высшего образования проведена работа с предпринимателями города. В результате до конца этого года 4 действующих объекта будут переоборудованы в студенческие общежития.

Всего на сегодня в 104 гражданских вузах имеется 309 общежитий, в которых проживают более 101 тыс. студентов. До конца 2022 года по стране планируется ввести в эксплуатацию еще 17 общежитий на 5000 мест.

Фото: gadgetshelp.com