Большинство станций и вокзалов РК не адаптированы для лиц с особыми потребностями - Nur Otan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Столичный вокзал «Нұрлы жол» – единственная в Казахстане железнодорожная гавань, полностью адаптированная для потребностей лиц с ограниченными возможностями. О развитии инфраструктуры для людей со специальными потребностями говорили на заседании Комитета партийного контроля «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

С 13 по 21 февраля этого года рабочая группа комитета проверила 92 транспортных объекта по всему Казахстану, из них 25 железнодорожных вокзалов и 31 автовокзал, а также 24 ж/д и 12 автобусных станций.

Как отметила в своем выступлении депутат Мажилиса Парламента РК, президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова, только 38% от общего количества ж/д вокзалов приведены в соответствие с требованиями национального стандарта. Хотя у госорганов данные свидетельствуют об обратном.

«Согласно сведениям местных исполнительных органов работы по адаптации и паспортизации объектов транспортного обслуживания завершены практически во всех регионах. То есть формально объекты приняты и считаются абсолютно доступными для всех категорий граждан», - цитирует Жанат Омарбекову пресс-служба партии.

Отдельное внимание спикер уделила общественному транспорту. Всего в стране на регулярных автобусных маршрутах задействовано 11 563 автобуса, однако меньше четверти из них оборудованы для людей с особыми потребностями.

«Для перевозки лиц с ограниченными возможностями приспособлены лишь 2 664 единицы, или всего 23%. При этом согласно Закону «Об автомобильном транспорте» транспорт общего пользования снабжается устройствами для посадки и высадки пассажиров-инвалидов. О какой доступности может идти речь, если даже нормы законодательства не соблюдаются!» – возмутилась глава конфедерации инвалидов.

В ответ на критику вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов заявил, что министерство проводит жесткий контроль за общественными объектами (школы, больницы, аэропорты и др.).

«В прошлом году проведено порядка 1 300 проверок в части обеспечения инвалидам доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. По 212 объектам наложены административные штрафы на общую сумму 46 млн тенге. Реализован портал inva.gov.kz с интерактивной картой доступности самых разных учреждений. На сегодняшний день внесены данные более 31 тыс. объектов… Должен отметить, что местным исполнительным органам не в полном объеме выделяются денежные средства на адаптацию, реконструкцию объектов госорганов», – сказал вице-министр.

Тезис о недостаточности финансирования подверг сомнению председатель Комитета партийного контроля, депутат Мажилиса Павел Казанцев. По его словам, народные избранники часто ездят по регионам и всегда обращают пристальное внимание на создание доступной среды.

«Политическая воля есть, на центральном уровне утвержден план. Деньги есть, финансирование есть, вниз уходит и растворяется. А что, пандус – это космодром?! Даже если 500 лет этому зданию, сделать пандус, прикрепить навигационные доски, указатели, не сложно», – подчеркнул председатель комитета.

На сегодняшний день в Казахстане проживают порядка 700 тыс. граждан с инвалидностью, а в целом к маломобильным группам относится около 30% населения.

Стоит отметить, что в рамках инициированного по поручению Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева системного проекта «Кедергісіз келешек» по всей стране адаптировано уже более 20 тыс. социально значимых объектов, принято 78 поправок в законодательство, пересмотрены СНИПы и др. Порядка 13 тыс. членов «Nur Otan» - это люди с особыми потребностями.



