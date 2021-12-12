Большинство регионов Казахстана находятся в «зеленой зоне» по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Эпидситуация остается стабильной.

В «красной» зоне нет ни одного региона Казахстана.

В «желтой» зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

В целом, Республика Казахстан остается в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавируса.