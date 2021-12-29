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Большинство регионов Казахстана остается в «зеленой зоне»

29 Декабря 2021 08:27
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Большинство регионов Казахстана остается в «зеленой зоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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Ситуация остается стабильной.

В «красной зоне « нет ни одного региона.

В «желтой зоне « - Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.

В «зеленой зоне « - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.



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