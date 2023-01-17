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    Большинство провинций Китая нацелены на темпы роста ВВП выше 5% в 2023 году

    17 Января 2023, 11:04

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Большинство административно-территориальных единиц КНР (провинции, автономные районы и города центрального подчинения) нацелились на рост ВВП выше 5% в текущем году после того, как власти Китая ослабили ковидные ограничения и открыли границы. Об этом говорят ожидаемые показатели экономического роста в регионах страны на 2023 год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Власти четырех из 31 административно-территориальных единицы КНР нацелены на достижение ежегодного роста ВВП выше 7%, в то время как 20 поставили цели на уровне ближе к 6%.

    Самый высокий ожидаемый показатель роста ВВП в этом году установлен в южнокитайской островной провинции Хайнань (+9,5%), самый низкий – г.Тяньцзинь (+4%).

    Такие крупные экономические центры Китая, как провинции Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян установили показатели выше 5,5%. Мегаполисы такие, как Шанхай - на уровне около 5,5%, а Пекин – 4,5%.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Экономика Китай
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