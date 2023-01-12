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    Большинство приходящих сенаторов будут новыми лицами - спикер Сената

    12 Января 2023, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев проинформировал о процессе избрания депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнил Маулен Ашимбаев, будут избраны 20 сенаторов.

    «64 кандидата зарегистрированы. Из них только четверо – действующие сенаторы и они являются представителями тех регионов, которые были созданы в прошлом году. Соответственно, мы видим, что из действующих сенаторов максимум могут быть избраны три-четыре, если их поддержат депутаты маслихатов», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената.

    Он также отметил, какое решение будет принято – будет зависеть от депутатов маслихатов.

    «Большинство приходящих сенаторов будут новыми людьми, новыми лицами, на которых есть запрос у нашего общества», - добавил Маулен Ашимбаев.

    Проведение очередных выборов депутатов Сената Парламента РК назначено в Казахстане на 14 января 2023 года.

    В Центральной избирательной комиссии сообщали, что в период с 29 ноября по 14 декабря текущего года по республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты Сената Парламента.

    Депутатом Сената Парламента могут стать граждане РК, проживающие в стране последние 10 лет. Среди требований также возраст более 30 лет, высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и постоянное проживание на территории соответствующего региона не менее трех лет. При регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК избирательные комиссии Казахстана будут проверять наличие ряда документов. Избирательный взнос для кандидатов в депутаты Сената Парламента РК составит 900 тысяч тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Выборы Маслихат Маулен Ашимбаев
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