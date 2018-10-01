Большинство молодых казахстанцев не готовы променять Родину на заграницу - исследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большинство молодых казахстанцев мобильны к переездам внутри страны, но не готовы променять Родину на заграницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой исследование Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Молодежь».

НИЦ «Молодежь» представил данные опроса о миграционных настроениях молодежи. Согласно новому исследованию, покинуть Казахстан навсегда ради лучшей жизни большинство опрошенной молодежи (63,7%) не готово. Только 8,7% молодых людей готовы сменить свое постоянное место жительство и уехать из страны.

Основной причиной переезда молодежи было названо желание поднять свой социальный статус. Между тем, 15,2% хотели бы поменять место жительства, но в пределах Казахстана. Из этого числа 6,2% опрошенных желают остаться в своей области, а 9% намерены переехать в другой регион Казахстана.

Традиционно казахстанская молодежь эмигрирует преимущественно в страны СНГ.







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