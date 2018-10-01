-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:16 309
-
Большинство молодых казахстанцев не готовы променять Родину на заграницу - исследование
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большинство молодых казахстанцев мобильны к переездам внутри страны, но не готовы променять Родину на заграницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой исследование Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Молодежь».
НИЦ «Молодежь» представил данные опроса о миграционных настроениях молодежи. Согласно новому исследованию, покинуть Казахстан навсегда ради лучшей жизни большинство опрошенной молодежи (63,7%) не готово. Только 8,7% молодых людей готовы сменить свое постоянное место жительство и уехать из страны.
Основной причиной переезда молодежи было названо желание поднять свой социальный статус. Между тем, 15,2% хотели бы поменять место жительства, но в пределах Казахстана. Из этого числа 6,2% опрошенных желают остаться в своей области, а 9% намерены переехать в другой регион Казахстана.
Традиционно казахстанская молодежь эмигрирует преимущественно в страны СНГ.
Фото: instagram.com/jambaykz
- Какие приватизированные объекты будут контролироваться - Минфин
- Казахстан и Литва нацелены на наращивание сотрудничества
- Как пройдет перепись населения в Алматы
- Молодежь из 35 стран примет участие в конференции в Астане
- Астанчанка «заминировала» бизнес-центр
- Почти на 2% выросла зарплата казахстанцев - Тимур Сулейменов