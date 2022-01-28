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    Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства

    28 Января 2022, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государство реализует ряд важных проектов в сфере занятости, образования и обучения молодежи. Однако, как показывают результаты соцопросов, большинство молодежи просто-напросто ничего не знает о них. Такую ситуацию нужно решительно менять», - обратился Касым-Жомарт Токаев во время съезда партии «Nur Otan».

    Ранее Глава государства высказался о работе молодежного крыла «Jas Otan». Как отметил Президент, «Jas Otan» обладает большими возможностями для реальной работы.

    Отметим, что в молодежном крыле партии «Nur Otan» по всей стране состоят более 100 тысяч членов.

    Напомним, сегодня решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Образование Нур Отан Общество Молодежь Съезд партии Аманат
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