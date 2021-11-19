Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Большинство мероприятий ко Дню Независимости пройдет офлайн в Жамбылской области

    19 Ноября 2021, 07:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проведение предстоящих праздников обсудили на совещании в облакимате под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По вопросу планирования праздничных мероприятий выступил руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области Алмас Садубаев.

    «Областным управлением, акиматами районов и города Тараза в ноябре и декабре запланировано проведение 256 мероприятий. Большинство мероприятий планируется провести в офлайн-формате», - отметил он, указав на ряд недостатков, выявленных в ходе мониторинга исполнения утвержденных планов мероприятий.

    Аким области Бердибек Сапарбаев поручил устранить все недочеты.

    «Нужно привлекать представителей интеллигенции, наших знаменитых земляков, чтобы они рассказывали молодому поколению об основных этапах становления независимости. Мы должны знать и ценить свое великое прошлое, чтобы строить процветающее настоящее и будущее. Юбилей - хороший повод для подведения итогов проделанной работы, вспомнить все достижения, поблагодарить людей, благодаря которым все это стало возможно. Нужно во всех районах и областном центре установить баннеры с изображениями врачей, учителей, простых тружеников», - сказал глава региона.

    Алмас Садубаев также доложил о том, что в районах выявлен ряд нарушений при размещении государственных атрибутов.

    Глава региона потребовал от акимов районов навести порядок и впредь не нарушать требований по установке государственных символов.

    Бердибек Сапарбаев поручил управлению внутренней политики на системной основе анализировать материалы в СМИ, выявлять проблемные вопросы. Для решения вопросов, волнующих жителей, следует сотрудничать с акиматами районов и города Тараза, профильными ведомствами.

    «Нужно улучшить обратную связь с населением. Наши жители должны быть уверены, что их обращения не останутся без внимания. Продолжая внедрять концепцию «слышащего государства», выдвинутую Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, мы должны чутко реагировать на запросы населения», - отметил Бердибек Сапарбаев.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Патриотизм Общество 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
    Ерболат Досаев прокомментировал распространение ВИЧ в центральной больнице Алматы
    Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
    Растут случаи тепловых ударов в Таразе
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге