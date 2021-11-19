Большинство мероприятий ко Дню Независимости пройдет офлайн в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проведение предстоящих праздников обсудили на совещании в облакимате под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По вопросу планирования праздничных мероприятий выступил руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области Алмас Садубаев.

«Областным управлением, акиматами районов и города Тараза в ноябре и декабре запланировано проведение 256 мероприятий. Большинство мероприятий планируется провести в офлайн-формате», - отметил он, указав на ряд недостатков, выявленных в ходе мониторинга исполнения утвержденных планов мероприятий.

Аким области Бердибек Сапарбаев поручил устранить все недочеты.

«Нужно привлекать представителей интеллигенции, наших знаменитых земляков, чтобы они рассказывали молодому поколению об основных этапах становления независимости. Мы должны знать и ценить свое великое прошлое, чтобы строить процветающее настоящее и будущее. Юбилей - хороший повод для подведения итогов проделанной работы, вспомнить все достижения, поблагодарить людей, благодаря которым все это стало возможно. Нужно во всех районах и областном центре установить баннеры с изображениями врачей, учителей, простых тружеников», - сказал глава региона.

Алмас Садубаев также доложил о том, что в районах выявлен ряд нарушений при размещении государственных атрибутов.

Глава региона потребовал от акимов районов навести порядок и впредь не нарушать требований по установке государственных символов.

Бердибек Сапарбаев поручил управлению внутренней политики на системной основе анализировать материалы в СМИ, выявлять проблемные вопросы. Для решения вопросов, волнующих жителей, следует сотрудничать с акиматами районов и города Тараза, профильными ведомствами.

«Нужно улучшить обратную связь с населением. Наши жители должны быть уверены, что их обращения не останутся без внимания. Продолжая внедрять концепцию «слышащего государства», выдвинутую Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, мы должны чутко реагировать на запросы населения», - отметил Бердибек Сапарбаев.