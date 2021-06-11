Большинство казахстанцев положительно относятся к благотворительности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КИОР подготовил аналитический доклад «Система благотворительности в условиях Республики Казахстан». Согласно результатам исследования, большинство граждан (54,4%) положительно относятся к благотворительности и стараются помогать нуждающимся. По региональной принадлежности лидируют жители Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

В аналитическом докладе КИОР отмечается, что большая часть казахстанцев (46,9%) понимают благотворительность как любую безвозмездную форму помощи. В ходе анализа результатов социологического исследования сформировался топ-3 рейтинг приоритетных форм благотворительности среди казахстанцев. Возглавляют рейтинг дети-сироты, в том числе тяжелобольные дети и дети с инвалидностью (44,1%).

Благотворители предпочитают производить пожертвования посредством передачи денежных средств напрямую нуждающимся людям. По результатам 2021 года таких граждан 35,2%. Большинство, а именно 45,9%, убеждены в том, что каждый человек должен заниматься благотворительностью в меру своих возможностей.

«Результаты двух замеров демонстрируют, что вовлеченность в благотворительную деятельность напрямую зависит от финансового положения и качества жизни населения. Иными словами, человек готов оказывать помощь нуждающимся людям, когда сам финансово свободен», – отмечается в аналитическом докладе Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру».

Результаты социологического опроса показывают, что в основном, респонденты принимали участие в передаче вещей, продуктов, товаров нуждающимся людям (37,8%). Пожертвования денежных средств (27,4%) и менее популярна передача вещей и продуктов.

В докладе отмечается, что в настоящее время в Казахстане в глазах населения основным поставщиком социальной поддержки до сих пор выступает государство (60%), а не крупные промышленные предприятия, средний и малый бизнес, неправительственные организации и иные общественные объединения.

Согласно результатам социологического исследования, в 2021 году большинство участников опроса предпочитают оказывать помощь незащищенным слоям населения – 49,2%. Самая предпочитаемая форма благотворительности оказалась «Прямая денежная или имущественная помощь» – 49,6%.

По итогам проведенного исследования были даны рекомендации государственным органам по институционализации благотворительности и создании стабильной инфраструктуры данного сектора.