Большинство кандидатов в сельские акимы являются самовыдвиженцами - Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 июля завершилась регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Всего по республике для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 2582 человека, 2297 или 88,9% из которых прошли необходимую регистрацию. Об этом сообщил в Telegram помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Кандидатами от политических партий стали 878 человек (38,2%). При этом стоит отметить, что своих кандидатов в сельские акимы выдвинули все 6 политических партий страны. Показательно также, что большинство кандидатов, 1419 или 61,8% от общего числа зарегистрированных, являются самовыдвиженцами. То есть новые нормы создали для активных граждан дополнительные возможности для реализации собственного потенциала. Все это в совокупности показывает, что президентские политические реформы вызвали очень большой интерес в обществе», - отметил Ерлан Карин.

Напомним, 24 мая 2021 года Главой государства подписаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов сельских акимов.

Выборы акимов сельских округов в ряде регионов Казахстана стартуют уже 25 июля этого года.