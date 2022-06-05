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    Большинство из голосующих казахстанцев в Бельгии – молодежь

    5 Июня 2022, 22:16

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Брюсселе продолжает работу избирательный участок №241, организованный при посольстве Казахстана в Королевстве Бельгия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок открылся в 07 часов по времени Брюсселя.

    Несмотря на дождливую погоду, в столице Бельгии активно голосуют граждане РК. Среди них - казахстанские дипломаты и члены их семей, аккредитованные при европейских институтах журналисты, представители творческой интеллигенции, научного сообщества, бизнеса и студенческой молодежи.

    На участке наблюдается много молодых людей, которые в большинстве являются казахстанскими студентами и магистрантами.

    Для некоторых юношей и девушек референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК - это первые выборы в жизни.

    «Я исполнил гражданский долг. Для самого меня является большой честью сделать свой первый самостоятельный гражданский выбор. Надеюсь, что мой голос сыграет роль в становлении и развитии независимого Казахстана», - сказал Динмухамед Кушумбаев, член семьи сотрудников посольства РК.

    Согласно законодательству о выборах, в Брюсселе голосование будет проходить до 20:00 местного времени (00 часов 06 июня времени казахстанской столицы).


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Бельгия Конституция Общество Молодежь Реформы Токаева Референдум
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