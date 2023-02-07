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    Большинство граждан Казахстана не встают на консульский учет - Айбек Смадияров

    7 Февраля 2023, 17:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопрос, будет ли казахстанское консульство дополнительно выходить на людей в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, землетрясение произошло не на всей территории Турции, поэтому речь не идет о том, чтобы кого-то специально эвакуировать, есть безопасные районы. Большинство наших граждан переезжают в безопасные провинции и продолжают свою деятельность. Мы через СМИ хотим оповестить, если вдруг проблемные вопросы возникают, необходимо обратиться в наше посольство», - сообщил Айбек Смадияров в ходе брифинга в МИД.

    «К сожалению, большинство наших граждан не встают на консульский учет, поэтому иногда мы абсолютно не знаем об их нахождении в Турции. Даже если они будут выходить на связь, то мы даже не знаем, где они могут находиться», - добавил официальный представитель.

    По его словам, консульские учеты помогают Министерству, в том числе скоординировать силы.

    «Есть чаты студентов, в эти чаты были в обязательном порядке направлены все сообщения, есть чаты диаспоры наших граждан, которые там живут», - пояснил Айбек Смадияров.

    «За последние сутки обратились несколько семей в поисках своих детей, которые там обучаются. Сейчас вся информация проверяется. Конкретно ничего не могу сказать. Потому что, вы знаете, когда идет гуманитарная катастрофа, некоторые моменты коммуникации с местными властями вызывают некоторые затруднения», - объяснил Айбек Смадияров.

    По данным ведомства, в Турции могут находиться около 75 тысяч казахстанцев. Дипломаты в Турции устанавливают связи с казахстанцами. В Министерстве иностранных дел открыта горячая линия, по которой казахстанцы, находящиеся в Турции, могут обратиться за помощью. Дипломаты в Турции пытаются устанавить связи с казахстанцами.

    До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Казахстана в списках не значится.

    Сегодня казахстанские спасатели и медики прибыли в Турцию. Они окажут помощь в ликвидации последствий землетрясений.

    По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось – достигло 3 419 человек, 20 538 раненых.

    В зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника. Неравнодушные граждане на собственных машинах везут вещи первой необходимости.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Соотечественники Турция
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