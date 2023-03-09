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    Большинство дел о пытках и жестоком обращении не доходит до суда – Маулен Ашимбаев

    9 Марта 2023, 14:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената в ходе рассмотрения законопроекта о пытках, спикер палаты Маулен Ашимбаев предложил главе МВД на законодательном уровне закрепить правила обязательного видеонаблюдения в уголовно-исполнительных учреждениях и служебных помещениях полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, недавно принятая норма о том, чтобы помещения правоохранительных органов были под видеонаблюдением и все действия фиксировались – важная и своевременная. Такой подход поможет доказать применение незаконных действий в отношении тех или иных лиц.

    В связи с чем Маулен Ашимбаев уточнил, имеется ли необходимость предусмотреть в законодательстве конкретное требование видеозаписи во всех помещениях правоохранительных органов. Поскольку в настоящее время Правила находятся на уровне подзаконного акта.

    «Мы вносим в Уголовный кодекс нормы, ужесточающие наказание за пытки, что очень правильно. Нужно сказать, что идет много жалоб на действия правоохранительных органов на жесткое обращение, на насилие со стороны некоторых сотрудников. В Сенат поступают такие жалобы. Но, как показывает практика, подавляющее большинство таких дел не доходит до суда, так как сложно доказать, предъявить какие-то факты, что имело место насилие, пытки и так далее. В этой связи мы знаем буквально недавно вами совместно с Прокуратурой приняты Правила, требующие использовать видеонаблюдение во всех служебных помещениях правоохранительных органов», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Отметим, ранее Глава государства указывал на то, что в правоохранительных органах не должно быть «слепых зон» для видеонаблюдения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Суды Генпрокуратура Сенат МВД РК
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