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    Большинство бельгийцев поддерживает обязательную вакцинацию медработников

    6 Августа 2021, 21:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно последним результатам опроса общественного мнения, проведенного Университетом Антверпена, большинство бельгийцев выступают за обязательную вакцинацию медицинских работников, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным опроса 14 тысяч человек, проведенного на текущей неделе, 85,1% респондентов высказались «за» обязательную вакцинацию лиц, осуществляющих уход за больными, а только 8,4% были против.

    При этот бельгийские СМИ передают, что из меньшинства, выступающего против обязательной вакцинации медработников - 70% невакцинированных респондентов.

    В числе опрошенных также были 1 242 работников сферы здравоохранения, из которых 83 процента поддержали необходимость обязательного вакцинирования своих коллег.

    Публикация данных результатов состоялась после того, как Франция и Греция объявили о введении нормы обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников.

    «Королевская медицинская академия Бельгия придерживается такого же мнения», - сказал бельгийским СМИ Пьер Ван Дамм, специалист по изучению вакцин из Университета Антверпена.

    «Рано или поздно этот вопрос также будет вынесен на обсуждение наших политиков», - заявил бельгийский ученый.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация
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