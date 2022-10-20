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    Большие запасы лития хранят недра Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

    20 Октября 2022, 10:35

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Наши недра, по разным оценкам, хранят в себе от 50 до 100 тысяч тонн лития. Это большие запасы. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Глава государства отметил, что требуются серьезные инвестиции в разведку и разработку месторождений лития, проэтому геологической службе следует активизировать работу в этом направлении.

    «Регион имеет хорошую динамику роста промышленного сектора. С начала года введены в строй 23 объекта. Особо выделю модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния «Kazsilicon» и строительство завода по прямому восстановлению железа «Электромарганец», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Оба предприятия, по его словам, важны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии. Кроме того, в области сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Промышленность Жетысуская область
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