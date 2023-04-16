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      Северо-Казахстанская область

    Большегрузы штрафуют за перевес на дорогах СКО

    16 Апреля 2023, 08:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области владельцам большегрузных автомобилей выписывают штрафы за превышение предельно допустимой массы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала Национального центра качества дорожных активов, только за один выезд совместно с сотрудниками инспекции транспортного контроля выявили три нарушения.

    «Комиссионный выезд был на автомобильную дорогу А-1 «Астана-Петропавловск, через Кокшетау». Зарегистрировано нарушение со стороны трех большегрузных автомобилей. Перегруз - свыше 10 тонн. Машины задержаны до уплаты суммы сбора в размере около 336 тысячи тенге», - проинформировали в пресс-службе.

    По информации инспекции транспортного контроля, в нескольких областях Казахстана целью обеспечения сохранности автодорог в весенний период ввели временные ограничения движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам республиканского значения.

    В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях оно действует с 23 марта по 1 мая 2023 года. В этот период нагрузка на одиночную ось не должна превышать 8 тонн, допустимая общая масса трехосного транспортного средства –20 тонн.

    Ограничения не распространяются на транспорт, осуществляющий международные перевозки грузов и пассажиров, мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, доставляющий гуманитарную помощь, занимающийся перевозкой пищевой продукции, медикаментов пассажиров и багажа, осуществляющий дорожно-строительные работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции и транспорт вооруженных сил.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт
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