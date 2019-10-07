Больше всего жилья в СНГ строят в Казахстане

НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова обеспеченность жильем казахстанцев, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, докладывая о реализации госпрограммы «Нурлы жер» на Правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1991 по 2018 годы в республике более 1,3 млн граждан улучшили свои жилищные условия. Социальным жильем обеспечено 160 тысяч семей, решены жилищные вопросы свыше 63 тыс. дольщиков», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр добавил, что для повышения доступности жилья для граждан с 2017 года реализуется госпрограмма жилищного строительства «Нұрлы жер» которая направлена на широкие слои населения и предлагает различные механизмы поддержки доступности жилья и строительного сектора.

«Главная особенность и цель программы сделать так, чтобы государство как можно меньше участвовало в жилищном строительстве, чтоб развивался рыночный механизм. Это достигается за счет привлечения частных инвестиций и накоплений населения», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР напомнил, что госпрограмма предусматривает реализацию пяти основных задач: строительство арендного жилья без права выкупа; строительство кредитного жилья; развитие индивидуального жилищного строительства; стимулирование строительства жилья частными застройщиками; строительство жилья с привлечением субъектов квазигосектора.

«Всего за период 2017-2018 годы по всем источникам построено более 23,7 млн кв. м жилья, привлечено 1,9 трлн тенге инвестиций. Более 213 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия», - уточнил Бейбут Атамкулов.

В 2018 году, по его словам, были введены рекордные 12,5 млн кв. м. жилья, что составило 0,68 кв. м. на одного жителя. Это самый высокий показатель среди стран СНГ (в России - 0,54 кв.м., в Беларуси - 0,40 кв.м., Узбекистане - 0,36 кв.м.).

«Показателем эффективности программы «Нұрлы жер» является то, что на 1 тенге государственных инвестиций привлекаются ежегодно 7 тенге частных инвестиций. В 2018 году обеспеченность населения жильем составила 21,8 кв. метров на одного проживающего», - резюмировал Бейбут Атамкулов.