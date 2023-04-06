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    Больше всего времени иностранные туристы проводят в Мангистауской области - Минкультуры и спорта

    6 Апреля 2023, 16:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства культуры и спорта, в 2022 году Мангистаускую область посетили более 41 тысячи иностранных туристов. В среднем на побережье Каспийского моря гости из других стран находились от 7 до 12 дней, передает МИА «Казинформ».

    «Длительность визита подчеркивает туристическую привлекательность региона. У Мангистауской области очень большой потенциал. Мы активно работаем над тем, чтобы полностью его реализовать. Идет подготовка и обучение специалистов, строительство туристской инфраструктуры, ведутся переговоры по новым прямым авиарейсам. Спрос среди иностранцев большой, и мы хотим его удовлетворить», – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

    В тройку лидеров по длительности визитов вошли города Алматы и Астана.

    В прошлом году Алматы посетили более 417 тысяч иностранных гостей. В среднем они проводили в южной столице 3-5 дней.

    В Астане побывали более 238 тысяч иностранных туристов. В столице они находились в среднем 2-3 дня.

    Средняя продолжительность пребывания туристов из других стран в Казахстане составляет 4 дня.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туризм Мангистауская область
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