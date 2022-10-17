Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирный банк провел исследование домохозяйств в Центральной Азии. Жители отвечали на вопросы об обеспокоенности уровнем своего дохода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам опроса выяснилось, что в марте текущего года обеспокоенность была очень высокая. Более половины населения говорили, что они обеспокоены или крайне обеспокоены благосостоянием своей семьи и финансовым положением своей семьи.

«С тех пор ситуация изменилась. В июле по большей части респонденты говорили, что обеспокоенность остается, но она снизилась по сравнению с мартом. Это отражает ситуация с экономическим ростом», - сказал старший экономист регионального представительства Всемирного банка в Центральной Азии Уильям Зейтц во время онлайн-брифинга.

В списке обеспокоенности, по его словам, инфляция находится на первом месте. Тем не менее в странах Центральной Азии темпы роста доходов растут более быстрыми темпами, чем инфляция.

При этом он отметил группу людей, у которой обеспокоенность обостренная, больше, чем у большинства населения. Это люди, которые позиционируют себя как бедные слои населения, они субъективно ощущают себя как живущие ниже уровня бедности. Это относится и к семьям, у которых есть трудовые мигранты, работающие в России в настоящее время.

«Очень часто ухудшение финансового состояния семей является неожиданным, и это самое худшее развитие событий, потому что когда семьи готовятся к ухудшению финансовой ситуации, у них накапливается какие-то резервы. Это подчеркивает уязвимость, которая есть на уровне очень многих домохозяйств в регионе», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что за чертой бедности в Центральной Азии проживают 20 млн человек.

Фото: operationsinc.com















