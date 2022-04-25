Больше всего краж и грабежей в ходе январских событий было в трех регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зафиксированы факты ограбления банков и крупных торговых центров – всего 1 502 объекта бизнеса. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что по заявлениям граждан и субъектов бизнеса наибольшее количество краж и грабежей зарегистрировано в городе Алматы – более 2 тыс., в Алматинской области – 204 и в Жамбылской области – 23 факта.

«Нападениям подверглись магазины, офисы компаний, рестораны и другие точки, расположенные на пути разъяренной толпы, также зафиксированы факты ограбления банков и крупных торговых центров – всего 1 502 объекта бизнеса», - сказал Санжар Адилов.

По его словам, результаты досудебных расследований показывают, что злоумышленники совершали кражи и грабежи целенаправленно и открыто, воспользовавшись уличными беспорядками.

«Наша основная задача – помочь гражданам в защите их конституционных прав и в обеспечении им возмещения ущерба. Следствие делает все возможное для установления справедливости», - добавил Санжар Адилов.