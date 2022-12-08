Больше всего коррупционных рисков приходится на средний ремонт дорог - Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил, что в текущем году выявлены факты завышения стоимости строительства и содержания дорог, а также снижения качества дорожно-строительных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 2023 по 2025 годы на средний ремонт дорог планируется выделить 643 млрд тенге. Почти 73% от всех проведенных дорожных работ относится к среднему виду ремонта. Анализ показал, что именно здесь больше коррупционных рисков, влияющих на качество работ. Первое – выборочный контроль. Технический надзор проводится на усмотрение заказчика, а авторский надзор и архитектурно-строительный контроль вообще не предусмотрены», – сказал Саян Ахметжанов.

По его словам, на втором месте среди коррупционных рисков в этой сфере находится конфликт интересов. В большинстве случаев заказчик контролирует исполнение договорных обязательств подрядчика и технадзора. Последний находится в зависимом положении от заказчика, заинтересованного в приемке объекта и освоении бюджета без «проволочек». Такая же ситуация сложилась между Комитетом автомобильных дорог и Национальным центром качества дорожных активов.

Как отметил Саян Ахметжанов, далее по количеству коррупционных рисков идут следующие сферы: аффилированность участников строительного процесса; короткие сроки гарантийных обязательств; не проводится общественный мониторинг из-за отсутствия в открытых источниках списка дорог, находящихся на гарантии; сезонный дефицит битума, в результате которого возрастает риск отклонения от нормативов и приемки некачественных работ.

Спикер привел в пример уже выявленные в текущем году факты завышения стоимости строительства и содержания дорог, а также снижения качества дорожно-строительных работ. В Шымкенте установлены необоснованные затраты в ходе среднего ремонта автодорог по устройству основания из песчано-гравийной смеси, которое не требуется при замене верхнего слоя асфальта. В результате своевременного реагирования на завышение стоимости ремонтных работ экономия составила около 235 млн тенге.

По Жетысуской области определено необоснованное увеличение стоимости работ при составлении сметных расчетов на средний ремонт автодорог путем включения расходов на непредвиденные затраты в размере 2%. Принятыми мерами возвращено 34,1 млн тенге. В Актюбинской области установлено отсутствие георешеток на участках более 50 тысяч квадратных метров автомобильной дороги «Южный обход города Актобе». Это могло повлиять на качество дорог и нанести ущерб в сумме 74,2 млн тенге.

По рекомендации Антикоррупционной службы в Западно-Казахстанской области устранены недостатки по содержанию участка дороги «Барбастау - Акжайык - Индербор» на сумму 42,7 млн тенге.

Ранее Саян Ахметжанов сообщил, что начато расследование по коррупционным рискам в нацкомпании «Қазақстан темір жолы». По его словам, были выявлены коррупционные схемы в организации перевозки грузов.



