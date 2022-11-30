Больше времени для работы с населением появилось у столичных участковых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О результатах модернизации работы полиции рассказал заместитель начальника департамента полиции города Астаны Госман Жакин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проводимой модернизации обеспечивается внедрение сервисной человекоцентричной модели работы полиции вырабатывается клиентоориентированный подход полицейской деятельности. На территории Алматинского района нами проведен пилотный проект «Казахстанская сервисная модель полиции», стратегия которой основана на проведении качественных полицейских услуг граждан и решении проблем безопасности в партнерстве с обществом», - сообщил Госман Жакин на заседании общественного совета столицы.

По его словам, с начала внедрения проекта уровень узнаваемости участковых инспекторов полиции вырос почти в три раза, повысилась информационная освещенность их работы.

«Дебюрократизация и оптимальное распределение обязанностей позволила рационализировать ежедневные рабочие процессы участковых инспекторов, теперь у них больше времени для работы с населением. В этом году аналогичный проект запущен по территории Сарыаркинского района», - отметил спикер.

«Создана межведомственная группа по обеспечению правопорядка для детального изучения проблемных вопросов безопасности с дальнейшей выработкой рекомендаций по их устранению. При этом главная задача этого года – вовлечь в процесс и выработку решений другие госорганы и общественность», - добавил Г. Жакин.



