Больше тысячи ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла получили денежную помощь в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане больше тысячи ветеранов войны и тружеников тыла получили денежную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

В ведомстве отметили, что подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы началась еще в 2019 году. Тогда был утвержден республиканский и областной план по проведению знаменательной юбилейной даты. В настоящий момент в Восточном Казахстане проживает 124 ветерана Великой Отечественной войны, более 15 тысяч тружеников тыла. Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы всем участникам ВОВ оказывается единовременная материальная помощь.

Как рассказал председатель областного Совета ветеранов Айтказы Шерубаев, в этом году ветераны получат по 600 тыс. тенге, труженики тыла и лица приравненные к участникам и инвалидам ВОВ – по 100 тыс. тенге.

«Только с 7 по 9 мая в области планировалось провести более 340 мероприятий, посвященных празднованию 75-летнего юбилея Победы. К сожалению, из-за введения чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, пришлось отметить и перенести на другое время все мероприятия по стране. Но это не означает, что наши ветераны остались без внимания и поддержки. Каждый день к нам обращаются волонтёры, активисты, общественные организации для оказания помощи ветеранам и одиноко проживающим пенсионерам. Ребята- волонтёры на днях провели уборку в доме и привели в порядок огород ветерана. И это, отмечу, не единичные случаи, во всех городах и районах, населенных пунктах все объединились и взяли под опеку наших стариков. А праздничные мероприятия мы проведём, как только закончится режим ЧП. Хочу поздравить с наступающим праздником всех наших ветеранов и пожелать им крепкого здоровья», - отметил Айтказы Шерубаев.



