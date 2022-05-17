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    Больше средств планируют выделять акиматы на питание школьников

    17 Мая 2022, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акиматы планируют увеличить средства на детское бесплатное питание. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время акиматами в рамках реализации Дорожной карты по обеспечению школьников качественным сбалансированным питанием на 2021 – 2023 годы рассматриваются вопросы увеличения средств, направляемых на организацию бесплатного школьного питания», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Таким образом, по его словам, охват всех детей бесплатным питанием в дошкольных организациях, организациях среднего образования вне зависимости от социального статуса детей потребует выделения значительных дополнительных бюджетных средств.

    «Вопрос обеспечения бесплатным горячим питанием детей находится на постоянном контроле Правительства и решается поэтапно, исходя из возможностей местных бюджетов. Работа в данном направлении продолжается», - заверил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Мажилис Акимат Общество Бюджет Ералы Тугжанов Год детей
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