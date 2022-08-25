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    Больше представителей Миннауки РК станет в Совете директоров НИИ

    25 Августа 2022 16:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил сконцентрировать научные институты при Министерстве науки и высшего образования РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях формирования единой государственной политики в сфере науки и высшего образования важно сконцентрировать профильные научные институты и университеты при Министерстве науки и высшего образования как при уполномоченном органе. Данное поручение необходимо реализовывать поэтапно», - сказал Ералы Тугжанов в ходе научно-образовательного форума в Нур-Султане.

    На первом этапе он поручил отраслевым государственным органам, отраслевым НИИ и вузам увеличить долю представителей Миннауки в Совете директоров отраслевых вузов и НИИ.

    Также, по его словам, необходимо обязательно согласовывать с Миннауки кандидатуры руководителей, проректоров отраслевых вузов и заместителей директоров научных институтов.

    «Кроме того, с Миннауки должны согласовываться программы развития отраслевых вузов и научных организаций. Нужно принять меры, чтобы все ученые имели доступ к лабораторной и научной базе отраслевых научных институтов и вузов», - отметил зампремьера.

    Это позволит обеспечить единый подход к подготовке кадров, финансированию науки и администрированию бюджетных программ и в целом реализовывать согласованную государственную научно-техническую политику, считает Ералы Тугжанов.

    «Министерству науки и высшего образования до конца года нужно обеспечить полную автоматизацию управления всех процессов научных институтов и вузов для обеспечения прозрачности их деятельности и публиковать их отчеты раз в год на официальном сайте», - добавил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Ералы Тугжанов Миннауки и высшего образования РК
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