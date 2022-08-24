Больше половины жалоб на домогательства на работе игнорируется – исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане провели национальное исследование по изучению уровня насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте. Более половины участниц исследования подтвердили, что домогательства присутствуют в их окружении, а 13% опрошенных сами пострадали от домогательств и насилия на рабочем месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальное исследование проводилось Структурой «ООН-женщины» при поддержке республиканского научно-исследовательского института по охране труда Минтруда и Бюро национальной статистики. В исследовании приняли участие более 1300 работающих казахстанок и более 200 женщин и мужчин, являющихся руководителями организаций и предприятий во всех регионах Казахстана.

Результаты исследования показали, что больше половины жалоб на насилие или домогательства на рабочем месте имеют отрицательный исход. Казахстанские женщины считают необходимым введение законодательных норм, защищающих от домогательств в сфере труда и усиливающих правовую защиту пострадавших.

Более половины участниц исследования подтвердили, что домогательства присутствуют в их окружении, а 13% опрошенных сами пострадали от домогательств и насилия на рабочем месте. Каждый десятый опрошенный руководитель лично сталкивался с обращением сотрудников с жалобой на домогательства и преследования. Данные случаи имели место в самых разных компаниях, как на мелких предприятиях, так и в крупных корпорациях.

53% обращений пострадавших имеют отрицательный исход. Почти каждый третий случай обращения за помощью игнорируется. В ходе исследования казахстанки также сообщали о притеснениях по работе, последовавших за их отпором на сексуальные притязания со стороны руководства или коллег. В 11% случаев пострадавшим от сексуальных домогательств пришлось уволиться с места работы.

«Основным итогом данного исследования является тот факт, что подавляющее большинство - более 80% респондентов отметили необходимость законодательного закрепления запрета гендерного насилия и домогательств в сфере труда и усиления правовой защиты пострадавших. Хочу подчеркнуть, что Структура «ООН-женщины» выступает за нулевую терпимость к насилию и домогательствам. Мы рекомендуем, чтобы Казахстан ратифицировал Конвенцию МОТ 190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда» и приветствуем работу Правительства и других партнеров в этом направлении. Данная Конвенция предлагает защитный механизм от любых видов домогательств в сфере труда, в том числе сексуальных домогательств для всех людей независимо от гендерной принадлежности», - отметила представитель Структуры «ООН-женщины» в Казахстане Мария Доценко.

Согласно Конвенции 190 Международной организации труда, «термин «насилие и домогательства» в сфере труда обозначает ряд неприемлемых форм поведения и практики или угрозы таковых – будь то единичный или повторный случай – целью, результатом или возможным следствием которых является причинение физического, психологического, сексуального или экономического вреда, включая гендерное насилие и домогательства.

Проведенное исследование также показало, что в ситуации с насилием и домогательствами на рабочем месте по-прежнему присутствуют сильные гендерные стереотипы. Нередко в домогательствах и насилии считают ответственными пострадавших, а не обидчиков. При этом, невозможность добиться справедливости, а также чувство стыда является причиной, по которой пострадавшие не рассказывают о домогательствах и не обращаются за помощью.

По оценке Всемирного банка, около 500 млн. женщин трудоспособного возраста сегодня проживают в странах, где отсутствует защита от домогательств на рабочем месте. В национальном законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, напрямую связанные с защитой от домогательств, в том числе в сфере труда.