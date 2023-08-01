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    Больше половины наркопреступлений совершает молодежь до 34 лет – Генпрокуратура

    1 Августа 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане правоохранительные органы начали почти 4 тысячи досудебных расследований преступлений, связанных с наркоманией и наркобизнесом. Из общего числа досудебных расследований 135 – по фактам контрабанды наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года к уголовной ответственности привлечено 2144 лиц. Более 52% наркопреступлений (1103 факта) совершено молодыми людьми в возрасте до 34 лет. Из них 166 лиц посредством использования электронных информационных ресурсов», - сообщил начальник управления формирования правовой информации в уголовной сфере Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Жансерик Бейсенов.

    По его данным, за 6 месяцев текущего года выявлено 35 лабораторий по производству синтетических наркотиков и изъято 605 кг «синтетики». Из незаконного оборота изъято 11,5 тонн наркотических средств, психотропных веществ.

    Представитель Генпрокуратуры напомнил, что с 2020 года склонение к потреблению и сбыт наркотиков через Интернет отнесены к категориям тяжких и особо тяжких преступлений. Введен новый состав преступления – реклама и пропаганда наркотиков, под который подпадают распространители «граффити-рисунков» и иной информации о незаконном обороте наркотиков. В октябре 2021 года «синтетика» приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с 1 грамма.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками полиция
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