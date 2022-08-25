Больше половины казахстанцев занимается низкопроизводительным трудом – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов призвал форсировать развитие науки и технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на сессии Национальной Академии наук призвал ученых принять активное участие в создании Нового Казахстана, в улучшении качества жизни казахстанцев. Для этого нам нужно форсировать развитие науки и технологии», - сказал Ералы Тугжанов на научно-образовательном форуме, проходящем в ЕНУ им. Гумилева.

По его словам, больше половины населения занимается низкопроизводительным трудом.

«Мы должны признать, что пока мы отстаем от необходимого уровня технологического уклада. 56% занятого населения занимается низкопроизводительным трудом, не приносящим высокие доходы. Причина в слабом развитии обрабатывающих высокотехнологичных предприятий, выпускающих продукцию высокого передела и обеспечивающих хорошие доходы для работников», – отметил зампремьера.

Согласно предоставленной Правительством информации, доля обрабатывающей промышленности в Казахстане составляет 13%, в КНР - 29%, Беларуси - 22%, Узбекистане– 20%.



